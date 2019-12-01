Финансы
ИнтерфаксСбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода
В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.
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Общество
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
48% респондентов сказали, что за последние 3-5 лет им приходилось перепроверять установленный диагноз или назначенные лекарства.
Политика
Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Единоборства
Уральский Халк высказался о популярности Федора Емельяненко
Известный российский боец Иван Штырков высказал оригинальное мнение о популярности Федора Емельяненко, заявив о том, что настоящая известность к легендарному тяжеловесу пришла всего пять лет назад.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Общество
Стало известно о «московском» наследстве Лужкова за 600 млн рублей
Стоимость апартаментов составляет 600 млн рублей, отмечает канал. О какой-либо еще недвижимости Лужкова не сообщается.
Армия и оружие
В НАТО заявили о пристальном внимании США к продлению ДСНВ
Американские власти уделяют пристальное внимание вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Общество
В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки
Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
Москвич, подозреваемый в убийстве сестры, чуть не сбежал из зала суда
Вероятно, попытка к бегству послужит причиной продления срока заключения, если окажется, что подозреваемый действительно виноват в убийстве сестры.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Политика
В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
Технологии
Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»
«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
Политика
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Происшествия
Подмосковного стоматолога обвинили в смерти ребенка из-за инфекции
Стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска Лидию Попову обвинили в гибели ребенка из-за инфекции.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки
В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
Политика
Глава ДНР выдвинул условие для соблюдения перемирия и обмена пленными
Пушилин заявил, что крайне возмущен сложившейся ситуацией.