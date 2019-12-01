Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

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В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.
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Сбербанк в 2018-2019 гг. предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд руб

ТАСС02:07

Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

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