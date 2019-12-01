Экономика
ИнтерфаксСбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода
В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.
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Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Общество
Сын Сердюкова подарил матери исторический особняк за 420 млн рублей
Сын экс-главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова три года не мог продать исторический особняк под Петербургом.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Экономика
Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок
C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже
Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Гаджеты
Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие
Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Спорт
В Insurgency: Sandstorm начались бесплатные выходные
Бесплатные выходные в Insurgency: Sandstorm продлятся до 17 декабря, а до 2 января игру можно купить в Steam со скидкой в 50% за 499 рублей.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Футбол
«Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана
Интернет
Антивирус Avast уличили в торговле данными пользователей
Компанию Avast, занимающуюся разработкой антивирусного ПО, уличили в сборе и продаже данных об интернет-активности пользователей.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Депутаты Рады подрались при рассмотрении законопроекта о рынке земли
Депутаты Верховной Рады Украины подрались на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине с октября 2020 года.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Транспорт
Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.