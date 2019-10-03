Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с утечкой данных 200 клиентов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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