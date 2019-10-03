Происшествия

RT на русскомRT на русскомСбербанк обратился в правоохранительные органы из-за утечки данных

Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с утечкой данных 200 клиентов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.
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Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБК15:23

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ru11:39

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАСС12:34

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новости11:18

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъ11:53

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфакс11:34

В Сбербанке назвали некорректными сообщения об утечке 60 млн записей

RT на русском12:27
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Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Наука

Эксперты знают, как сделать людей неуязвимыми к радиации

Предполагается, что открытие позволит разработать методы защиты людей и других живых организмов от радиации.
Goroday.ru вчера в 20:05
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Единоборства

Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку

Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Авто

Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta

За лето официальные дилеры в Китае смогли реализовать 10 000 единиц, что позволило паркетнику обогнать Hyundai Creta/ix25.
ГЛАС.RU 01:38
Автоспорт

В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM

В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Авто

Volvo рассекретил электрокросс Volvo XC40 с багажником под капотом

Сохранив все самое основное, что есть у стандартного XC40 (в том числе элегантный скандинавский стиль), электрокросс сбросил лишнее: традиционный двигатель, массивную решетку радиатора и выхлопную систему.
Автоновости дня вчера в 03:23
Игры

Состоялся релиз Call of Duty: Mobile

Матч ТВ 01 октября в 09:37
Экономика

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Хоккей

Кравец: хотим, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счёт драк

Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счёт драк.
Чемпионат 15:35
Экономика

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Фигурное катание

Евгения Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy

РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Кино

Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности

Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily 13:13
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru вчера в 23:12
Общество

Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Политика

МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
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