Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Здоровье
Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму
Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
REGNUM 17:00
Происшествия
Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
Политика
Владимир Соловьев пожаловался на травлю
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что стал объектом критики в последнее время.
iReactor 18:21
Происшествия
В Багдаде ввели комендантский час из-за протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости 14:05
Политика
Путин прокомментировал позицию экоактивистки Греты Тунберг
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
REGNUM вчера в 08:51
Политика
В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 17:29
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Космос
Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым.
Политика Сегодня 08:01
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке
За девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей.
Чемпионат 05:30
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Футбол
Сульшер пожаловался на то, что в пользу «МЮ» назначается мало пенальти
Интересно, что на старте сезона «Манчестер Юнайтед» регулярно пробивал пенальти.
Евро-футбол.ру 17:30
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации.
Московский Комсомолец 06:49
Футбол
«ЦСКА» уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
«ЦСКА» уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы. Московский клуб проиграл дома на стадионе «ВЭБ Арена» с минимальным счетом.
ToDay News Ufa 14:38
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Технологии
Павел Дуров отправил инвесторам TON ключи от своей криптовалюты Gram
Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.
News.ru 10:23
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Интернет
В Google-картах появился режим инкогнито
На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.
Афиша Daily вчера в 15:16
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru 14:59
Экономика
Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам
Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям.
РБК 14:19
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28