Происшествия

ИзвестияИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
Читать в источнике
Комментировать880

Подробнее о событии

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБК15:23

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ru11:39

В Сбербанке назвали некорректными сообщения об утечке 60 млн записей

RT на русском12:27

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новости11:18

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъ11:53

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфакс11:34

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАСС12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Общество

Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Экономика

РЖД подписала контракт с Кубой на модернизацию дорог на €1,88 млрд

Стоимость соглашения — €1,88 млрд, сообщается на сайте РЖД. Контракт будет выполнен в течение десяти лет.
Коммерсантъ 15:06
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru вчера в 04:23
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Политика

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ

Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Футбол

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости 03:18
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Общество

Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада

Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».
Русская Планета 04:13
Происшествия

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

РИА Новости 13:08
Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости 07:22
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Космос

Найден способ для космических путешествий через червоточины

Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.
Rusargument 01 октября в 20:43
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Футбол

Джорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»

Евро-футбол.ру 15:18
Футбол

СМИ сообщили о готовности Шевченко возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов возглавить итальянский "Милан" после завершения отборочного этапа чемпионата Европы-2020, сообщает Tuttomercato.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Политика

Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
Взгляд.ру 11:12
Армия и оружие

В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы

Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
КП - Донецк 06:38
Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Общество

В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное