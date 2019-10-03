Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новости11:18

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБК15:23

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ru11:39

Экономист назвал выгодной для Сбербанка масштабную утечку данных клиентов

URA.Ru16:50

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъ11:53

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфакс11:34

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАСС12:34
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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