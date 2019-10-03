Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика
Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов
Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Lenta.ru 11:07
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском 10:26
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Жена Михаила Боярского оправдала нарушение супругом ПДД
Супруга знаменитого отечественного артиста Михаила Боярского вступилась за мужа, после того, как в Сети началась его травля.
Дни24 09:38
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
Путин пошутил про вмешательство в выборы в США
Президент в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News, вмешается ли Москва в ход президентских выборов в США в 2020 году.
Neva.Today вчера в 15:56
Политика
Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР
Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
RT на русском 11:14
Авто
Россияне чаще покупают подержанные авто по trade-in
В России стали чаще покупать подержанные автомобили по программе trade-in.
Бизнес.Ру 09:19
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре
График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
Общество
В главном храме Минобороны появятся витражи с изображением орденов
Витражи с изображением российских и советских военных наград появятся и украсят главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 10:31
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже в России
Megaobzor.com 09:10
Политика
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:17
Футбол
Украинский футболист выступил против гей-парада в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок дал скандальное интервью YuoTube-каналу MelkazeRAW.
Pravda.Ru 10:24