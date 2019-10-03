с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Хоккей В «Динамо» собираются уволить Владимира Крикунова Если уж хотели увольнять Крикунова (а такие слухи ходили все лето), то нужно это было делать до сборов.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.

Политика Украина потребовала дать ей возможность получать газ из Туркмении «Нафтогаз» потребовал у «Газпрома», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.

Армия и оружие Американская Bell представила вертолёт «будущего» Американская компания Bell представила во вторник разработанный ее усилиями дизайн будущего ударного разведывательного вертолета армии США (FARA), который может управляться беспилотным способом.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".

Происшествия МС-21 экстренно сел в Жуковском Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.

Общество «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Политика Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Транспорт Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.

Происшествия СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.