с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Недвижимость Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2% Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Происшествия Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.

Происшествия МС-21 экстренно сел в Жуковском Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.

Футбол Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит» Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.

Происшествия Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении «Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Армия и оружие В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан» В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".

Общество Суд в Петербурге потребовал заблокировать два ЛГБТ-паблика «ВКонтакте» Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга потребовал заблокировать группы «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

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Экономика Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.

Происшествия СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.