Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе
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RT на русскомвчера в 22:52

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Lenta.ruвчера в 22:19

Данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

Коммерсантъ00:23

Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов

RT на русскомвчера в 22:52

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

РИА Новости00:55

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

SIA.ruвчера в 22:13

«Ъ»: данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

ТАССвчера в 21:20

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 20:07
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Недвижимость

Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
Деловое.ТВ 04:33
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Здоровье

Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза

В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
Футбол

Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:14
Происшествия

Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM вчера в 22:39
Политика

Украинские СМИ заподозрили депутата в мастурбации на работе

Газета.Ru 04:28
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Армия и оружие

В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru 04:29
Общество

Суд в Петербурге потребовал заблокировать два ЛГБТ-паблика «ВКонтакте»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга потребовал заблокировать группы «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в соцсети «ВКонтакте».
Взгляд.ру вчера в 13:56
Хоккей

Михеев о дебюте в НХЛ: было сложно в это поверить

Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

ФАН вчера в 12:34
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.
Известия вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Экономика

Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 01 октября в 09:45
Происшествия

СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
РБК вчера в 20:43
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика

ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 01 октября в 11:45
Политика

Великобритания внесла поправки в санкции против России

Лондон внес изменения в «Закон об экспорте» (санкции против России и Крыма) ради миссии «ЭкзоМарс-2020» — проекта по изучению Красной планеты.
Известия 00:55
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