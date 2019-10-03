Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
Накануне вечером Сбербанк сообщил, что ему известно о "возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка".РИА Новостивчера в 22:31
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