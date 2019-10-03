с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия Грузовик сбил крокодила в Подмосковье В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.

Происшествия «Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.