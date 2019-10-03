Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте. Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе.
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с чего всё началось
Пока статья готовилась к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.Коммерсантъ18:43
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Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
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Политика
Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.
Политика Сегодня 21:06
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МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе
Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor 22:58
Спорт
МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.
RT на русском 13:23
Политика
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Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 08:03
Футбол
«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Аяксу» в матче ЛЧ
Испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение он амстердамского «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:08
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Игры
Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Актуальные Новости 22:10
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия 21:12
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
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Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд
В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.
REGNUM 13:16
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Финансы
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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Энергетика
Новак заявил, что «Газпром» в 2019 году снизит экспорт газа в Европу
"Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Интерфакс 02:58
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Спорт
Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр
Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020.
Deita.ru 21:45
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40