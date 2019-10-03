с чего всё началось

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте. Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Происшествия Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.

Политика Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.

Политика МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.

Спорт МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020 Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.

Политика Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Футбол «Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Аяксу» в матче ЛЧ Испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение он амстердамского «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Армия и оружие Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

Общество Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Финансы За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

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Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Спорт Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020.