Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте. Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Пока статья готовилась к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз
, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Коммерсантъ18:43

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РИА Новости22:31

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РБК20:07

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Вести.Ru21:10

Персональные данные 60 млн россиян могли оказаться в открытом доступе

Эхо Москвы22:03

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных о клиентах Сбербанка

Ведомости20:50

«Ъ»: данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

ТАСС21:20

Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Коммерсантъ18:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
Происшествия

В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога

Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.
РИА Новости 17:18
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК 17:56
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов

Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета 22:31
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Гаджеты

Microsoft рассказал о новом смартфоне с двумя экранами

Новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android представила компания Microsoft.
REGNUM 20:30
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Политика

Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
iReactor 08:34
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия вчера в 04:21
Культура

Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Авто

В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4

Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.
Ugpressa.ru вчера в 16:56
Кино

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия 21:51
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Футбол

«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ

Нева Спорт вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости 03:07
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто

Администрация Челябинской области купит 25 автомобилей для саммитов

Власти Челябинской области заявили о предстоящих госзакупках — предполагается приобрести 25 автомобилей и необходимых к ним запчастей для работы на саммите.
iReactor 12:38
Происшествия

Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru 12:23
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о готовности ВСУ к отводу сил в Донбассе

В сообщении уточняется, что ВСУ технически готовы осуществить процесс разведения сил, придерживаясь всех взятых обязательств и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинской армии и защитить людей.
Экономика сегодня 11:06
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ИА ЯСИА 29 сентября в 23:50
Политика

Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Экономика

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают "Известия".
Газета.Ru 13:38
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное