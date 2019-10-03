Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 22:52
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Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета 01 октября в 23:32
Авто
В России посчитали количество кроссоверов и внедорожников
По состоянию на 1 июля текущего года на территории Российской Федерации насчитывалось 10,15 млн моделей SUV-сегмента.
32CARS.ru вчера в 02:25
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Политика
На Украине прошли акции против «формулы Штайнмайера»
В ряде украинских городов вечером 2 октября продолжились акции против согласования Киевом «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе.
Известия 03:58
Футбол
УЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 01:42
Культура
Пласидо Доминго ушёл с поста гендиректора Лос-Анджелесской оперы
Пласидо Доминго отказался от поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года.
ИА InterMedia 04:10
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
РБК вчера в 13:02
Происшествия
В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Транспорт
В Петербурге откроют три новые станции метро
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроют в четверг для пассажиров.
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Гаджеты
В iOS 13.2 обнаружили изображение AirPods 3
AirPods 3 будут оснащены силиконовыми амбушюрами, необходимыми для более мягкой посадки и шумоизоляции.
The GEEK вчера в 16:35
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить.
News.ru вчера в 09:44
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 01 октября в 12:12
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Экономика
Китайский фонд может купить компанию «Интурист»
Китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист».
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм вчера в 00:11
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
РБК 03:28
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03