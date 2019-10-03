с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Авто В России посчитали количество кроссоверов и внедорожников По состоянию на 1 июля текущего года на территории Российской Федерации насчитывалось 10,15 млн моделей SUV-сегмента.

Единоборства Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.

Политика На Украине прошли акции против «формулы Штайнмайера» В ряде украинских городов вечером 2 октября продолжились акции против согласования Киевом «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе.

Футбол УЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Культура Пласидо Доминго ушёл с поста гендиректора Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго отказался от поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года.

Происшествия В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Транспорт В Петербурге откроют три новые станции метро Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроют в четверг для пассажиров.

Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Гаджеты В iOS 13.2 обнаружили изображение AirPods 3 AirPods 3 будут оснащены силиконовыми амбушюрами, необходимыми для более мягкой посадки и шумоизоляции.

Здоровье Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера» Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».

Экономика Китайский фонд может купить компанию «Интурист» Китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист».

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.

Общество В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.