Происшествия

ИзвестияИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
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Сбербанк рассказал СМИ, какие действия предпринимает в связи с утечкой данных

SIA.ruвчера в 20:11

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБКвчера в 15:23

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъвчера в 11:53

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новостивчера в 11:18

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ruвчера в 11:39

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфаксвчера в 11:34

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 12:34
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика

МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.
Российская газета 00:31
Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Игры

Xbox Scarlett получит 4К-камеру

Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
Megaobzor.com вчера в 06:25
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Гаджеты

AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений

AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.
iXBT.com 00:31
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Космос

Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ вчера в 21:21
Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Здоровье

Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России

Живая Кубань вчера в 07:17
Гаджеты

Microsoft представила двухэкранный Android-смартфон Surface Duo

KM.ru вчера в 06:33
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Здоровье

В Коми построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов

Всего в рамках проекта в Коми появится 114 фельдшерско-акушерских пунктов – п распоряжению главы Республики Сергея Гапликова, задача должна быть реализована в течение трех лет.
Невские Новости вчера в 13:24
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия

Командиру сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 предъявили обвинение

Росбалт 02 октября в 11:06
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости 01 октября в 12:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев хочет покинуть шоу «На самом деле»

Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что хотел бы уйти из программы «На самом деле» и вернуться в развлекательное телевидение.
Культуромания вчера в 10:04
Политика

В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

В НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Хоккей

Панарин забил в первом матче за «Рейнджерс»

"Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.
Российская газета 00:51
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия

Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Энергетика

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
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