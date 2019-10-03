Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика
Путин назвал Иорданию важным партнером России
Телеканал 360° 08:36
Экономика
Основатели сети электроники DNS стали долларовыми мультимиллионерами
«Непрозрачность сыграла с нами злую шутку», — сетовал в интервью «Ведомостям» один из основателей DNS Дмитрий Алексеев.
Forbes 02:03
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой.
Lenta.ru 07:30
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Политика
Пушков прокомментировал реакцию CNN на шутку Путина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.
Известия 08:20
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Путин поручил поднять долю оклада медиков без снижения компенсаций
При увеличении доли оклада медицинских работников нельзя снижать доплаты, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
REGNUM вчера в 13:24
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 19:01
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Политика
Владельца украинских телеканалов обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинского медиахолдинга, включающего телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлено обвинение в финансировании терроризма.
REGNUM 06:50
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
Известия вчера в 05:26