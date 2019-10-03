с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Футбол РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Экономика Минэнерго поддерживает ограничение полётов дронов над объектами ТЭК В сентябре Черезов заявлял, что несанкционированные полёты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса необходимо ограничить законом.

Политика Анонсирован визит Лукашенко на Украину Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.

Недвижимость Рост цен на жилье в России прекратился В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.

Технологии Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазза аль-Мансури перешли с борта Международной космической станции на корабль «Союз МС-12».

Гаджеты Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.

Происшествия В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».

Шоу-бизнес Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.

Политика В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17 Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.

Общество Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.

Общество Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста Заявление было сделано еще до момента проведения пенсионной реформы. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева.

Здоровье Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.

Политика Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).

Кино В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная» Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».

Технологии Британцы нашли в открытом доступе персональные данные 20 млн россиян Британские исследователи уточняют, что обнаруженные 20 млн записей с налоговыми и персональными данными россиян хранились в двух базах.