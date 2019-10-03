Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 22:52
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Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Российская газета 03:27
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Футбол
РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС вчера в 09:13
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Экономика
Минэнерго поддерживает ограничение полётов дронов над объектами ТЭК
В сентябре Черезов заявлял, что несанкционированные полёты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса необходимо ограничить законом.
Говорит Москва 03:39
Политика
Анонсирован визит Лукашенко на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.
NewInform 02:59
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru вчера в 05:45
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю
Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазза аль-Мансури перешли с борта Международной космической станции на корабль «Союз МС-12».
Экономика сегодня 01:54
Гаджеты
Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface
Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews вчера в 17:30
Происшествия
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
RT на русском 03:42
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания
В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.
RuNews24.ru 03:46
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Общество
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости 01 октября в 04:49
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Заявление было сделано еще до момента проведения пенсионной реформы. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева.
ФедералПресс 02:53
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо вчера в 01:11
Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Кино
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»
Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Технологии
Британцы нашли в открытом доступе персональные данные 20 млн россиян
Британские исследователи уточняют, что обнаруженные 20 млн записей с налоговыми и персональными данными россиян хранились в двух базах.
ForPost 03:22
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36