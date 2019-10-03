Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе
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Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

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РБКвчера в 20:07
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Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе

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