Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Коммерсантъ 02:31
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
RT на русском 02:11
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com 07:57
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Игры
EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access
Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 06:56
Здоровье
Редкий вирус унес жизни 11 американцев
Последний летальный случай произошел в штате Мичиган, передает 3 октября CNN. Редкий вирус, от которого страдают животные, переносят комары.
REGNUM 06:40
Энергетика
Reuters узнал о переводе всех экспортных контрактов «Роснефти» на евро
Основной валютой во всех экспортных контрактах «Роснефти» — на поставку нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (СУГ) и т.д. — стал евро, сообщает Reuters со ссылкой на информацию трейдеров.
РБК 08:16
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Армия и оружие
Среди погибших в Ливии российских наемников был житель Кубани
Источники сообщили изданию, что в Россию начали доставлять тела бойцов ЧВК Вагнера, погибших в результате авиаудара, который самолеты Правительства национального согласия нанесли по наемникам, воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара.
Югополис 06:27
Энергетика
«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2
Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Футбол
Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»
«Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.
Бомбардир.ру 08:21
Игры
Xbox Scarlett получит 4К-камеру
Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
Megaobzor.com 06:25
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Интерфакс вчера в 10:30
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия вчера в 06:54