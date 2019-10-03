с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

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Происшествия СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.

Здоровье Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

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Армия и оружие На базе Хмеймим в Сирии укрытия для вертолетов будут готовы к ноябрю Мусаев добавил, что в рамках госконтракта на базе Хмеймим также предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция одной уже существующей и строительство проезда, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов.

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