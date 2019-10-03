Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 22:52
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Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Театры
Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
REGNUM вчера в 23:36
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices вчера в 12:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Здоровье
Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына
Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.
Life.ru 00:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Единоборства
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву
Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которая произошла ранее 2 октября.
Известия 00:29
Экономика
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
Известия 01 октября в 18:32
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Канаду на Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 03:47
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Политика
Тест на протест: СФ нашёл факты вмешательства на выборах в Мосгордуму
Для нейтрализации попыток воздействия на итоги выборов необходимо совершенствовать законодательство, считает глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Единоборства
Сергей Шубенков выиграл серебро чемпионата мира по легкой атлетике
Напомним, ранее Сергей Шубенков выигрывал золото чемпионата мира в Пекине, серебро турнира в Лондоне и бронзу московского первенства.
Радио Зенит 01:32
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Армия и оружие
На базе Хмеймим в Сирии укрытия для вертолетов будут готовы к ноябрю
Мусаев добавил, что в рамках госконтракта на базе Хмеймим также предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция одной уже существующей и строительство проезда, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов.
Военное дело вчера в 23:53
Общество
Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»
В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Транспорт
Три новые станции петербургского метро откроются на этой неделе
Как сообщалось, накануне Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена.
Интерфакс 01 октября в 10:37
Общество
Коллеги сильнее всего отвлекают жителей Екатеринбурга от работы
Большинство опрошенных признались, что сосредоточиться на работе им мешают разговоры коллег.
УралПолит.Ru 01:36
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Политика
CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Путин назвал использование доллара политическим оружием
Использование доллара в качестве политического оружия является крупной ошибкой.
Вечерняя Москва вчера в 11:08