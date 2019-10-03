Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе
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RT на русскомвчера в 22:52

Подробнее о событии

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

РИА Новости00:55

Данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

Коммерсантъ00:23

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Lenta.ruвчера в 22:19

Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов

RT на русскомвчера в 22:52

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

SIA.ruвчера в 22:13

«Ъ»: данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

ТАССвчера в 21:20

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 20:07
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Пермские врачи массово увольняются из роддома

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Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке продемонстрировала новый смартфон Surface Duo, оснащенный двумя сенсорными дисплеями.
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Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ

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Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которая произошла ранее 2 октября.
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Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
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Пара из Хакасии предстанет перед судом за сожжение внука в печи

Следственные органы направили в суд дело в отношении семейной пары, которая заживо сожгла в печи 11-месячного внука из села Харой Таштыпского района Хакасии из-за его громких криков, сообщает в четверг пресс-служба республиканского следственного управления СКР.
Интерфакс 00:48
Политика

Глава комитета Рады: Украина не подписывала «формулу Штайнмайера»

Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Происшествия

Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM вчера в 22:39
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
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ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru вчера в 05:22
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам

Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

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Автомобиль столкнулся с поездом в Красноярском крае

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В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников

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РИА Новости вчера в 23:33
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Представлен новый российский процессор Baikal-M

Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.
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Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
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Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»

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Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве

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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
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Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
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Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

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Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм вчера в 00:11
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Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

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