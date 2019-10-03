Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 22:52
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Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
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Политика
Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций
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Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК вчера в 11:07
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В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
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UfacityNews.ru 01:06
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Названы способы сэкономить на оплате отопления
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МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе
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Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
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Ferra вчера в 05:14
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
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Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
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Сотрудники роддома одной из больниц в Перми массово увольняются из-за большого объема работы и низких зарплат.
VSE42.RU вчера в 22:14
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Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости вчера в 15:13
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Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Политика
Трамп назвал импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.
Вести.Финанс вчера в 03:55
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Наука
Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов
Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 00:09
Кино
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»
Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
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Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
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Спорт день за днем вчера в 05:21
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Секреты долголетия раскрыл доктор Мясников
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Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости вчера в 06:10
Общество
Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.
Российская газета 01 октября в 08:29
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
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Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
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В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
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Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00