с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Политика Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о преждевременности разговоров об отмене антироссийских санкций.

Экономика РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Политика МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.

Общество Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма» Житель Москвы подал иск против американской компании Apple на 1 млн рублей за то, что та якобы «подтолкнула» его к гомосексуальным отношениям, пишут СМИ.

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Здоровье Неонатологи из пермской больницы намерены массово уволиться Сотрудники роддома одной из больниц в Перми массово увольняются из-за большого объема работы и низких зарплат.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Политика Трамп назвал импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Наука Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Кино В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная» Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Единоборства Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе титульного боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко, в котором определится чемпион в среднем весе по версии IBF и IBO.

Гаджеты Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.

Общество Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.