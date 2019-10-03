Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией
Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ведомости вчера в 18:52
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Футбол
«Краснодар» уступил «Хетафе» в Лиге Европы
Vprognoze.ru вчера в 18:36
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Политика
США снова отказали российским дипломатам в визах
Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Игры
EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access
Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru вчера в 06:56
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Футбол
Дешам попросил Лэмпарда чаще использовать Жиру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил коллегу из «Челси» Фрэнка Лэмпарда чаще использовать нападающего Оливье Жиру.
Sportbox.RU вчера в 15:45
Общество
Меган Маркл показала блистательные образы во время визита в ЮАР
Следует сказать, что во время визита в ЮАР Меган не один раз останавливала свой выбор на платьях такого покроя.
Kleo.ru 03:38
Авто
Toyota RAV4 прошёл новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня вчера в 06:24
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Газета.Ru 02 октября в 17:59
Кино
Джордж Мартин поблагодарил фанатов из Якутии за народный «Оскар»
Профиль вчера в 06:33
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с WhatsApp презентован в России
В городе R вчера в 05:58
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03