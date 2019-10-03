Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Сбербанк рассказал СМИ, какие действия предпринимает в связи с утечкой данных

SIA.ruвчера в 20:11

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфаксвчера в 11:34

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ruвчера в 11:39

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 12:34

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новостивчера в 11:18

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъвчера в 11:53

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБКвчера в 15:23
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Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ведомости вчера в 18:52
Политика

Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа

Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Футбол

«Краснодар» уступил «Хетафе» в Лиге Европы

Vprognoze.ru вчера в 18:36
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Политика

США снова отказали российским дипломатам в визах

Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия вчера в 19:37
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Игры

EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access

Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru вчера в 06:56
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Футбол

Дешам попросил Лэмпарда чаще использовать Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил коллегу из «Челси» Фрэнка Лэмпарда чаще использовать нападающего Оливье Жиру.
Sportbox.RU вчера в 15:45
Общество

Меган Маркл показала блистательные образы во время визита в ЮАР

Следует сказать, что во время визита в ЮАР Меган не один раз останавливала свой выбор на платьях такого покроя.
Kleo.ru 03:38
Авто

Toyota RAV4 прошёл новый «лосиный тест»

Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня вчера в 06:24
Общество

Диетологи назвали самое вредное мясо для человека

Газета.Ru 02 октября в 17:59
Кино

Джордж Мартин поблагодарил фанатов из Якутии за народный «Оскар»

Профиль вчера в 06:33
Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia с WhatsApp презентован в России

В городе R вчера в 05:58
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя

Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Происшествия

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Интерфакс 04:17
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