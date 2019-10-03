с чего всё началось

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Политика Митинги против «формулы Штайнмайера» стали более массовыми на Украине Сторонники разных украинских партий вместе с националистами вышли на митинги против подписания "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Происшествия В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.

Общество Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.

Авто В России посчитали количество кроссоверов и внедорожников По состоянию на 1 июля текущего года на территории Российской Федерации насчитывалось 10,15 млн моделей SUV-сегмента.

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Спорт Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.

Единоборства Александр Емельяненко подрался с соперником до боя Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.

Происшествия Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.

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Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

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Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Космос «Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".

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