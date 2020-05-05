Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк сообщил об увеличении потребительской активности россиян

С 27 апреля по 3 мая расходы потребителей увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, посчитали аналитики лаборатории Сбербанка «СберДанные».
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Сбербанк рассказал о росте потребительской активности россиян

Lenta.ru12:23

Расходы россиян на прошлой неделе выросли, транзакции переходят в онлайн

Газета.Ru12:02

Коронавирус побудил россиян массово скупать бытовую технику

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Россияне стали тратить больше денег

News.ru10:31

Россияне постепенно наращивают траты после месяца карантина

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Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

Коммерсантъ11:07

Расходы россиян на товары и услуги в апреле предварительно упали на 17,2%

Finam.Ru07:22
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
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Общество

Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию

Великобритания обошла Италию и Испанию по количеству смертей от коронавируса. Так, число летальных исходов увеличилось 29 тыс. 648.
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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
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Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
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Экономика

Власти Узбекистана будут поэтапно снимать карантин

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания в среду заявил о возможности поэтапного снятия карантина, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Интерфакс 14:00
Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.
РБК 12:04
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Общество

ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить

Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
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Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
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Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию

Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал 11:53
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военных

Министерство обороны России сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военнослужащих, среди которых 1186 случаев у курсантов.
Политика Сегодня 13:24
Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
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Армия и оружие

Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей

МонаВиста 14:18
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Здоровье

Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

Жители Москвы нашли змею у себя на кухне

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Тренер Тайсона: «Майк бьет так, как парни в 21-22 года»

Рафаэль Кардейру, тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, поделился впечатлениями от работы с Тайсоном в тренировочном лагере.
Sports.ru 04:10
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала повзрослевшую «особенную» дочь

Светлана Бондарчук редко показывает свою дочь Варвару, рожденную в браке с режиссером Федором Бондарчуком.
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Происшествия

Павел Коньков начал знакомиться со своим делом

Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, вины они не признают.
Коммерсантъ 13:17
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Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

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Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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