Коронавирус

EastRussiaEastRussiaСбербанк составил рейтинг пострадавших от самоизоляции регионов

Сбербанк составил рейтинг пострадавших от самоизоляции регионов, основываясь на данных потребительской активности клиентов. В среднем по стране потребрасходы в апреле упали на 26%, в мае — почти на 17%.
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В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть

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