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EastRussiaСбербанк составил рейтинг пострадавших от самоизоляции регионов
Сбербанк составил рейтинг пострадавших от самоизоляции регионов, основываясь на данных потребительской активности клиентов. В среднем по стране потребрасходы в апреле упали на 26%, в мае — почти на 17%.
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Потребительские расходы в Саратовской области в апреле-мае упали на 20-25%
СаратовБизнесКонсалтинг03:23
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Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
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Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
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Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
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Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
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Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
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В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
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Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
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Кашшаи: После возобновления РПЛ с ВАР пройдут 95-98% всех матчей
По словам Кашшаи, в департаменте очень довольны работой ВАР в РПЛ, поэтому после возобновления чемпионата систему продолжат использовать.
Нева Спорт 13:11
Политика
Поклонская пристыдила Зеленского за политику в отношении Крыма
Наталья Поклонская подчеркнула, что проводить такую политику в отношении Крыма — стыдно.
Вести Крым 07:40
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
МРК будет передан на службу до конца 2020 года. Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот.
Piter.tv 04:20
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
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Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли на 14 июня
Великое освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перенесли на более ранний срок, передает РБК.
Аргументы и Факты 09:12
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На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
Футбол
Помощник Семина покинул «Локомотив»
Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 13:18