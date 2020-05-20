Общество

ТАССТАСССбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
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с чего всё началось

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.
РБК02:00

Подробнее о событии

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Известия02:44

В экосистеме «Сбербанка» появился магазин без касс

Вести.Ru03:38

Сбербанк и Visa и откроют магазин без продавцов

Коммерсантъ03:16

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов

Ведомости02:58

Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

ТАСС05:42

Сбербанк, «Азбука Вкуса» и Visa тестируют магазины без касс и продавцов

РИА Новости02:30

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

РБК02:00
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Культура

Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»

Sostav.ru 07:05
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Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Политика

Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
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Здоровье

В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД

В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

RT на русском 05:18
Экономика

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Сокращение экономически активного населения из-за миграции приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений, прогнозируют эксперты.
РБК 05:00
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
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Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Общество

В Британии потеряли Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике.
Lenta.ru 06:26
Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
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Здоровье

В Омске начали делать платные тесты на иммунитет к коронавирусу

В Омске начали проводить исследования на антитела к коронавирусной инфекции.
НГС55 04:27
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

Шахта в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказалась под огнем украинских силовиков, 20 горняков экстренно выведены на поверхность и находятся в бомбоубежище, сообщили в среду в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.
РИА Новости 06:41
Общество

Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37
Экономика

Совфед одобрил закон о расширении страхования вкладов

Москва, 20 мая 2020, 12:16 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
REGNUM 05:16
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Здоровье

Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
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