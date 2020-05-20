Общество
ТАСССбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
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с чего всё началось
В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.РБК02:00
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Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд Павел Прилучный проиграл суд.
Экспресс газета 04:45
Общество
Мишустин: 17 регионов РФ достигли критериев для снятия ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 17 российских регионов достигли критериев для снятия ограничений по коронавирусу.
РЕН ТВ 05:34
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия
Вертолет Ми-8 из Тверской области потерпел крушение в Подмосковье
Трагедия произошла вечером во вторник, 19 мая. Под Клином во время жесткой посадки экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб.
ГТРК Тверь 02:29
Общество
Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии
За последние сутки в Карелии подтверждены сразу 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:34
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Политика
Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины
Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».
РБК 05:27
Общество
Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России
Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Энергетика
Доход России от экспорта нефти сократился в I квартале на 12,3%
Доход России от экспорта нефти сократился в I квартале на 12,3% в годовом выражении до $29,159 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Вести.Ru 05:33
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной.
Новостной фронт вчера в 15:41
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Экономика
Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России
Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса и падением цен на нефть, ускорит миграцию населения внутри России.
БИЗНЕС Online 05:08
Общество
Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru 18 мая в 11:27
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Экономика
ЗакС поддержал сокращение бюджета Петербурга
По итогам обсуждения депутаты Законодательного собрания утвердили изменения бюджета Петербурга на этот год в первом чтении.
Телеканал Санкт-Петербург 05:57
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
ТАСС 05:23
Происшествия
Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705.
ТВ Центр 03:43
Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09