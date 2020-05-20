В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

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