Общество
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Политика
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Национальная служба новостей 09:09
Общество
Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области.
Известия 09:55
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Политика
МИД Украины обвинил РФ в «репрессиях» в Крыму и в Донбассе
Киев, 17 мая 2020, 13:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество остановить «репрессии», которые Россия якобы проводит в Крыму и в Донбассе.
REGNUM 06:21
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 31 мая, сообщает опрештаб области.
РИА Новости 12:29
Общество
В районах с ослабленным карантином не обнаружили всплеска COVID-19
Правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где отменяются введенные из-за пандемии ограничения.
Lenta.ru 11:44
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Шоу-бизнес
Дочь хореографа Егора Дружинина не может танцевать
Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца.
Pravda.Ru 11:25
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Футбол
«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании
Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции.
Матч ТВ 09:02
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва 03:21
Общество
Россию могут отстранить от строительства АЭС в Чехии
Россия может быть отстранена от процесса строительства новой АЭС на территории Чехии.
Актуальные Новости 11:56
Общество
Часть ограничений в Воронежской области снимут завтра
Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области начнут снижать уже в понедельник, 18 мая.
Обозреватель Врн 08:18
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Политика
Иран предостерег США от преследования танкеров
Арагчи предостерег Белый дом от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.
Вести.Ru 12:35
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым 03:22
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48