Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегестрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».
Фармацевтический вестниквчера в 13:43

Подробнее о событии

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию «Иммунотехнологии»

ТАСС06:43

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Коммерсантъ07:17

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

URA.Ru07:10

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию

News.ru07:23

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Ведомости06:35

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

РБК05:39

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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URA.Ru вчера в 23:12
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В Ленобласти за сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках

В воскресенье, 17 мая, стало известно, что за минувшие сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках Ленобласти.
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на год

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Фотография с бывшим участником Black Star появилась в Instagram-аккаунте Нюши после совместного выступления.
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Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
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Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
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История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

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