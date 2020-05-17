Коронавирус
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегестрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестниквчера в 13:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Происшествия
В Латвии нашли «сбежавший» дрон
Московский Комсомолец 07:52
Общество
В Самарской области за сутки еще 65 человек заразились коронавирусом
Еще 11 человек заболели в Тольятти, восемь - в Сызрани, четверо в Новокуйбышевске, трое в Сызранском районе, двое в Ставропольском районе, и по одному в Отрадном, Похвистневе, а также Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах.
Волжская коммуна 04:17
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Фигурное катание
Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
Вечерняя Москва вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru вчера в 12:53
Космос
Японский спутник с искусственными метеорами не смог ничего сделать
AstroNews.ru 15 мая в 15:36
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации - от высоких технологий.
Российская газета 07:57
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Общество
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках
В воскресенье, 17 мая, стало известно, что за минувшие сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках Ленобласти.
Форпост Северо-Запад 07:51
Шоу-бизнес
Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на год
Этим летом Наталья Водянова и Антуан Арно должны были официально зарегистрировать свои отношения во Франции.
Woman.ru 04:35
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом
Фотография с бывшим участником Black Star появилась в Instagram-аккаунте Нюши после совместного выступления.
ФАН 07:43
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Культура
Новый клип Галустяна собрал более 50 миллионов просмотров
Телепрограмма 04:36
Единоборства
Али Абдельазиз: Вы увидите следующий бой Сехудо уже летом
Allboxing.ru 06:36
Политика
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
Гаджеты
AMD сделала технологию трассировки лучей Radeon Rays 4.0 открытой
Самое неприятное, что Radeon Rays 4.0 была выпущена без открытого исходного кода, в отличие от предыдущих версий технологии.
3DNews 07:04
Шоу-бизнес
Продюсер Максим Фадеев больше не работает с артистами
Pravda.Ru 05:44
Кино
История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform 15 мая в 14:07
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Футбол
Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56