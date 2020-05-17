Общество
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Газета.Ru 10:28
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
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Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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News.ru 02:05
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
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Фигурное катание
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Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к футболисту
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На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон
Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.
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