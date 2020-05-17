Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегестрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».

с чего всё началось

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.

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