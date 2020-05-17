Экономика
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось
Сбербанк создал новую компанию ООО «Иммунотехнологии». Ее возглавил бывший топ-менеджер STADA CIS Дмитрий Ефимов. Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
Армия и оружие
NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО
Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
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Никас Сафронов признался, что у него был секс с Натальей Ветлицкой
Известный российский художник Никас Сафронов признался на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что у него был секс с поп-звездой 1990-х Натальей Ветлицкой.
Пятый канал 07:29
Общество
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ТК Звезда 08:00
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
ТК Звезда вчера в 05:20
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.
RT на русском 08:37
Происшествия
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле
По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным в мотеле Super 8 в городе Рокфорд (штат Иллинойс).
ТАСС 08:14
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
Пензенцам рассказали об этапах снятия ограничений
На первом этапе пензенцам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице.
ПензаИнформ 03:17
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой показал ее фото без макияжа и парика
В Сети появилось фото певицы Ирины Аллегровой без макияжа и парика.
РЕН ТВ 08:02
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Профиль вчера в 10:39
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом в магазине
Зуев обратил внимание на то, что упакованный товар, например, плитка шоколадка или пачка сахара, с большой долей вероятности не будут заражены коронавирусом.
Твой Континент 03:02
Футбол
Президент УЕФА: «80 процентов лиг доиграют сезон»
Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn предположил, сколько европейских чемпионатов будут доиграны.
Спорт-Экспресс вчера в 06:17
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений.
РИА Новости 08:17
Футбол
Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56