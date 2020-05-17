Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Сбербанк создал новую компанию ООО «Иммунотехнологии». Ее возглавил бывший топ-менеджер STADA CIS Дмитрий Ефимов. Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Фармацевтический вестниквчера в 13:43

Подробнее о событии

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию

News.ru07:23

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Фармацевтический вестниквчера в 13:43

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

URA.Ru07:10

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию «Иммунотехнологии»

ТАСС06:43

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Ведомости06:35

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

РБК05:39

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Коммерсантъ07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Здоровье

В Перми прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам

Прокуратура Пермского края провела проверку и потребовала устранить нарушения прав медицинских работников при обеспечении стимулирующими выплатами.
Российская газета 09:22
Армия и оружие

NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО

Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело 05:04
1
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
4
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
2,5K
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
923
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

SpeedMe вчера в 10:53
129
Общество

Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
1,4K
Происшествия

В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП

Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Футбол

«Рома» может продать Дзаньоло в «Ливерпуль»

Отмечается, что еще одним игроком, который может покинуть Рому этим летом из-за ухудшившейся финансовой ситуации, может стать Лоренцо Пеллегрини - в переходе 23-летнего хавбека заинтересован ПСЖ.
Советский спорт 08:17
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Футбол

«Челси» установил цену за Жоржиньо

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть Жоржиньо, с которым он работал в "Наполи" и "Челси", в туринском клубе.
Soccer.ru 06:42
Футбол

Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
9
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
3,7K
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
718
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
686
Шоу-бизнес

Примадонна поддержала Наташу Королеву в самое тяжелое время

История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
1
Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
2,6K
Экономика

В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку

Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:26
2
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
651
Происшествия

В Петербурге сотрудник автосервиса на ВАЗе протаранил BMW грабителей

Молодой человек пытался помешать преступникам отъехать от автосервиса. Он сел за руль своего ВАЗа и протаранил автомобиль налетчиков.
Российская газета 08:48
32
Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия вчера в 20:38
147
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1K
Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

Актуальные Новости 08:37
2
Политика

Верховная рада отказалась от попыток признать СССР агрессором

Отсутствие механизма переголосования в регламенте Верховной рады Украины не позволило принять повторное решение по обращению по поводу 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
ПолитРоссия 01:50
1
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
347
Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
50
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Происшествия

Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка

Gazeta.SPb вчера в 07:35
111
Происшествия

В Латвии обнаружили пропавший дрон

Известия 08:55
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное