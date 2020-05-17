Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».
Фармацевтический вестниквчера в 13:43

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Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию

News.ru07:23

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию «Иммунотехнологии»

ТАСС06:43

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

URA.Ru07:10

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Коммерсантъ07:17

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Ведомости06:35

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

РБК05:39

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
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Футбол

Кьеллини: «После разговора с Сарри нужно принимать душ»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини затронул тему пристрастия главного тренера команды Маурицио Сарри к сигаретам.
Евро-футбол.ру 08:57
Происшествия

В Латвии обнаружили пропавший дрон

Известия 08:55
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
39
Футбол

Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.
Sport.ru вчера в 09:13
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
25
Общество

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
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Кино

«Великая» показалась на экранах

В прошлом году телеканал HBO представил мини-сериал «Екатерина Великая» о последних годах правления императрицы с Хелен Миррен в главной роли.
Коммерсантъ FM вчера в 13:13
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Общество

Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом в магазине

Маски и перчатки обязательно нужно использовать при посещении магазина, чтобы не заразиться, отметил Зуев.
Слово и Дело вчера в 23:13
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Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
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Авто

Dyson рассекретил электрокар, который мог бы посрамить Tesla

Компания Dyson, специализирующаяся на выпуске хайтек бытовой техники, рассекретила свой электрокар, который так и не увидит свет.
Quto.ru 08:42
5
Политика

Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео

Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в интервью Washington Examiner госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 10:28
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Футбол

Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина

Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Общество

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

В Екатеринбурге скончался сотрудник автобусного парка, где произошла вспышка коронавируса

Ранее сообщалось, что в АП № 6, как и в АП № 3, произошла вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали еще 1 мая.
Екатеринбург Онлайн 07:43
Экономика

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
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Хоккей

НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф

Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.
Sports.ru 11:10
Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.
Sports.ru вчера в 23:58
Культура

Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон

Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
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Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
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