Общество
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
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В Латвии обнаружили пропавший дрон
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
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Национальная служба новостей 09:09
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RT на русском 06:57
Футбол
Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.
Sport.ru вчера в 09:13
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
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Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес
Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
Кино
«Великая» показалась на экранах
В прошлом году телеканал HBO представил мини-сериал «Екатерина Великая» о последних годах правления императрицы с Хелен Миррен в главной роли.
Коммерсантъ FM вчера в 13:13
Общество
Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом в магазине
Маски и перчатки обязательно нужно использовать при посещении магазина, чтобы не заразиться, отметил Зуев.
Слово и Дело вчера в 23:13
Экономика
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Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Авто
Dyson рассекретил электрокар, который мог бы посрамить Tesla
Компания Dyson, специализирующаяся на выпуске хайтек бытовой техники, рассекретила свой электрокар, который так и не увидит свет.
Quto.ru 08:42
Политика
Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео
Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в интервью Washington Examiner госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 10:28
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Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
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Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
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Газета.Ru 10:08
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Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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В Екатеринбурге скончался сотрудник автобусного парка, где произошла вспышка коронавируса
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Екатеринбург Онлайн 07:43
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Хоккей
НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф
Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.
Sports.ru 11:10
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Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.
Sports.ru вчера в 23:58
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
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Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55