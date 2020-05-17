Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».

с чего всё началось

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.

Происшествия Найден мертвым посол Китая в Израиле Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24". 76

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. 26

Футбол Кьеллини: «После разговора с Сарри нужно принимать душ» Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини затронул тему пристрастия главного тренера команды Маурицио Сарри к сигаретам.

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 39

Футбол Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.

Кино «Великая» показалась на экранах В прошлом году телеканал HBO представил мини-сериал «Екатерина Великая» о последних годах правления императрицы с Хелен Миррен в главной роли. 3

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 26

Политика Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в интервью Washington Examiner госсекретарь США Майк Помпео. 3

Футбол Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.

Общество Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. 44

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,1K

Происшествия В Екатеринбурге скончался сотрудник автобусного парка, где произошла вспышка коронавируса Ранее сообщалось, что в АП № 6, как и в АП № 3, произошла вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали еще 1 мая.

Экономика Рублю придают сил нефть и налоговый период Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 59

Хоккей НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.