Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».

с чего всё началось

Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 3

Общество В Центральной России ожидается аномально холодная погода Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС. 1,2K

Политика Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты» Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. 1K

Происшествия Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

Общество Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. 825

Музыка В Роттердаме пройдет «Евровидение-2021» Напомним, что в следующем году участникам конкурса предстоит выступать с новыми композициями. 38

Общество Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении. 16

Экономика Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.

Происшествия В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинция Британская Колумбия. 2

Здоровье Главврача больницы уволили из-за выплат в 27 рублей Как сообщает ТАСС, после назначения стимулирующих выплат медработникам в размере 27 рублей был уволен главный врач Центральной межрайонной больнице № 3 в Козельске Калужской области. 1,9K

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом. 4,3K

Экономика ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. 35

Политика Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса» Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 10

Происшествия Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер. 178

Политика Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности. 1