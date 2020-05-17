Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».
Фармацевтический вестник16 мая в 13:43

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Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:17

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 07:10

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию «Иммунотехнологии»

ТАССвчера в 06:43

Сбербанк создал компанию для производства и торговли лекарствами

Forbesвчера в 06:39

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Ведомостивчера в 06:35

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

РБКвчера в 05:39

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Фармацевтический вестник16 мая в 13:43
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Политика

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
20
Общество

Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
18
Здоровье

10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт вчера в 03:11
55
Общество

В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус

Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
1
Здоровье

Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей

Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:13
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Экономика

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
11
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК вчера в 21:40
4
Происшествия

В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
4
Фигурное катание

Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
1
Общество

Россию и Китай могут отстранить от строительства новой АЭС в Чехии

Правительство Чехии одобрило секретное соглашение, подразумевающее, что РФ и Китай должны быть полностью отстранены от участия в тендере на возведение энергетического блока атомной электростанции «Дукованы».
Evo-rus.com вчера в 12:52
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
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Финансы

Рубль опустился к доллару и евро

Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
730
Общество

Самозанятым москвичам вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год

"Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:11
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Гаджеты

Способы повысить качество работы смартфона названы

По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera вчера в 06:04
64
Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
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Футбол

Чемпионат Испании возобновится 12 июня

Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.
LiveSport.ru 00:00
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
844
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
422
Спорт

Mortal Kombat 11 добавляет новых героев в смертельную битву

Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath.
Megaobzor.com 15 мая в 12:51
1
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
26
Экономика

В Совете Федерации предлагают упростить бюджетный и налоговый кодексы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин готовит предложения по корректировке бюджетного и налогового кодекса, которые призваны максимально упростить законодательство в этих сферах.
ФАН 01:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 10:40
7
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
118
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Единоборства

Боец UFC не хочет драться в период пандемии

ProstoProSport вчера в 16:30
Общество

В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы

Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери.
Life.ru вчера в 14:22
412
Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
94
Общество

Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
369
Общество

У губернатора нет повода отказываться от открытия торговых центров в Екатеринбурге. Мы всё посчитали

Выходит, что у губернатора нет причин, чтобы отказываться от озвученных ранее планов открыть торговые центры, рестораны и салоны красоты (те, у которых есть медлицензия).
Екатеринбург Онлайн 03:03
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