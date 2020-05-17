Общество
КоммерсантъСбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса
Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестник16 мая в 13:43
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Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Самозанятым москвичам вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год
"Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", - говорится в сообщении.
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По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
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В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы
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