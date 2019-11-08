Технологии

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Читать в источнике
Комментировать457

Подробнее о событии

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

РБК02:37

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari

ТАСС02:51

Сбербанк бесплатно предоставит мощности суперкомпьютера учебным заведениям

РИА Новости07:47

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Rambler News Service03:23

Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер

RT на русском04:01

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Известия06:09

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Евразия Daily03:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:15, Вашингтон
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия

При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали

В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали.
RT на русском 04:35
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Футбол

Федор Смолов: «Думаю, в последней травме виновата перегрузка»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Спорт-Экспресс 10:00
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Министр строительства Ставрополья арестован

В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Нижегородские таксисты до смерти забили пассажира

Втроем мужчины до смерти забили пассажира.
DriveNN.ru 03:39
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Политика

Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 передадут военным до конца 2019 года

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 практически готов и отправится в войска до конца 2019 года.
Вести.Ru 08:54
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Общество

Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Армия и оружие

В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского

Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Парламентская газета 03:17
Армия и оружие

Опубликованы кадры минометного обстрела Коминтерново в Донбассе

Контролируемый украинским БПЛА минометный обстрел населенного пункта Коминтерново в Донбассе, который произвели ВСУ в четверг, 7 ноября, попал на видео.
ТК Звезда 08:31
Происшествия

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождения части его денег

РБК 07:12
Общество

Чувашия вошла в топ-5 регионов по количеству приверженцев ЗОЖ

Чувашская Республика вошла в пятерку лучших регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни, заняв четвертое место, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 09:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

РБК 08:31
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество

В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Происшествия

Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Политика

Дональда Трампа оштрафовали на 2 млн долларов

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить нескольким некоммерческим организациям компенсацию в размере двух миллионов долларов за то, что он использовал благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов.
ТК Звезда 01:25
Общество

МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное