Технологии
РИА НовостиСбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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с чего всё началось
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.РБК02:37
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Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
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Продажи новых автомобилей в России резко сократились
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Заворотнюк опубликовала фото с мужем
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Московский Комсомолец вчера в 08:50
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Форвард загребского «Динамо» впервые вызван в сборную Испании
Впервые приглашение в сборную получил 21-летний нападающий загребского «Динамо» Даниэль Ольмо, который забил два гола в текущем сезоне Лиги чемпионов.
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REGNUM 04:04
Общество
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Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
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Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Александрийский патриарх признал ПЦУ
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
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МК-Спорт 04:55
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
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Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
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Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
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Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.
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