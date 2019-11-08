Технологии
РИА НовостиСбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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с чего всё началось
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.РБК02:37
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Армия и оружие
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
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Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
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Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
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Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
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Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
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МВД представило чистую бумагу в доказательство по делу об ущербе от акций протеста
Первый иск почти на 8,5 млн рублей касался митинга 27 июля, второй — на 9 млн 400 тысяч рублей — несанкционированной акции 3 августа.
Общество
В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»
Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
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Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
Здоровье
Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты
Исследователи из Китая считают, что присутствие определенных продуктов в рационе способно увеличить количество полезных бактерий кишечника и уменьшить симптомы тревожного расстройства - снять раздражительность, усталость, появление страхов, странные боли в голове, животе, мышцах и так далее.
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Google обновляет интерфейс YouTube
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Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
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Москвичам пообещали «вишневую» зиму
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Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.
Политика
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