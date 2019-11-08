Технологии

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Читать в источнике
Комментировать437
с чего всё началось

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.
РБК02:37

Подробнее о событии

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

РБК02:37

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari

ТАСС02:51

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Известия06:09

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Rambler News Service03:23

Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер

RT на русском04:01

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Евразия Daily03:02

Сбербанк бесплатно предоставит мощности суперкомпьютера учебным заведениям

РИА Новости07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Кино

Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»

В фильме «Союз спасения» сыграли Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин «Союз спасения» – фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему актуальных для нашей страны.
Tricolor TV Magazine 06:23
Кино

Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов

Наша версия вчера в 06:45
Фигурное катание

Тутберидзе поздравила дочь с первой победой

Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.
РИА Новости вчера в 06:36
Экономика

Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество

Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур

О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
Политика

Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Политика

Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 06 ноября в 00:44
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Общество

Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей

Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Общество

МВД представило чистую бумагу в доказательство по делу об ущербе от акций протеста

Первый иск почти на 8,5 млн рублей касался митинга 27 июля, второй — на 9 млн 400 тысяч рублей — несанкционированной акции 3 августа.
Говорит Москва 07:15
Общество

В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»

Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
Вести.Ru 07:16
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Авто

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe 01:26
Здоровье

Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты

Исследователи из Китая считают, что присутствие определенных продуктов в рационе способно увеличить количество полезных бактерий кишечника и уменьшить симптомы тревожного расстройства - снять раздражительность, усталость, появление страхов, странные боли в голове, животе, мышцах и так далее.
Российская газета вчера в 23:29
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета вчера в 14:42
Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Политика

Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.
Журналистская правда 07:48
Политика

«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

8 ноября «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах страны сервис «Нацпроекты глазами людей».
МедиаРязань 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное