Технологии

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Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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с чего всё началось

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.
РБК02:37

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Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Говорит Москва03:28

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari

ТАСС02:51

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Евразия Daily03:02

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

РБК02:37

Сбербанк представил суперкомпьютер, который назван самым мощным в России

Эхо Москвы03:32

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости03:40

Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер

RT на русском04:01
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Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
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ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Известия 03:53
Армия и оружие

ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе

«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
Происшествия

Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части

Уралинформбюро 03:27
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Общество

19 детей отравились в лагере «Лесная жемчужина» в Свердловской области

Время Пресс 02:57
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции

Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета 02:03
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Футбол

Ференцварош — ЦСКА 0:0

В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА отправился в гости к венгерскому «Ференцварошу». Первый матч в Москве обернулся для ЦСКА полным провалом.
Чемпионат вчера в 13:15
Политика

Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Происшествия

Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела

Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Здоровье

Школу №61 в Ульяновске из-за пневмонии закрыли на карантин

В ульяновской школе №61 объявлен карантин - ученики 4 «А» и 6 «А» классов массово заболели внебольничной пневмонией.
АиФ Ульяновск вчера в 16:10
Общество

В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания

Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
ФедералПресс вчера в 21:24
Хоккей

В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МонаВиста 03:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Теннис

Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
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Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Единоборства

Российский боец UFC за сутки сбросил четыре килограмма

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов за сутки сбросил четыре килограмма, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:35
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