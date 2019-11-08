Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.

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Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

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