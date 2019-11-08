Технологии
РИА НовостиСбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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с чего всё началось
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.РБК02:37
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Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".
Политика
Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
Политика
В Кремле прокомментировали данные Минздрава о количестве врачей в РФ
Globallookpress Данные Министерства здравоохранения РФ об уменьшении количества врачей в стране являются поводом для тщательного анализа.
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
Футбол
Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Общество
Глава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставку
Ранее зампредседателя Комитета Андрей Курочкин заявил, что Флера Салиховская отстранена от должности из-за заявлений об инциденте в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев.
Футбол
Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Общество
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Армия и оружие
ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.