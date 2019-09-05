Экономика
News.ruСбербанк спас крупнейший банк США от хакеров
Российский Сбербанк спас деньги американских вкладчиков. Он помог предотвратить кибератаку на крупнейший банк США. Хакерское вмешательство выявили сотрудники центра киберзащиты российской кредитной организации в конце июля.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.
SpeedMe 03:00
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 02:55
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Здоровье
Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения
В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной.
РБК вчера в 17:02
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном
Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет.
Газета.Ru 04:28
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Политика
В партии Зеленского не исключили расширения «нормандского формата»
Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
РИА Новости 03:21
Авто
Ford показал электрический внедорожник Ford Mustang на тизере
Компания Ford готовит премьеру электрического внедорожника Ford Mustang.
Народные новости 01:41
Экономика
Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах
Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.
Lenta.ru 03:57