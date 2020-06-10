Общество
Слава труду (Бавлы)Сбербанк списывает выплаты на детей за долги
На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК. По словам клиентов банка, деньги списывались практически сразу после поступления на счет.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.рувчера в 09:30
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Кино
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
Студия Disney работает над новым оригинальным мюзиклом, в котором будет звучать хиты Лайонела Ричи, сообщает Variety.
РИА Новости 00:29
Игры
Amazon назвала возможную дату релиза ремейка XIII
Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.
Дни24 06:54
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем
Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Общество
Режим самоизоляции продлили в Красноярском крае до 12 июля
Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля.
Kursk.com 05:12
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
Политика
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
Происшествия
В Калужской области задержаны двое высокопоставленных полицейских
В Калужской области задержаны начальник межмуниципального отдела МВД России "Юхновский" и начальник отделения по вопросам миграции этого же района.
Московский Комсомолец Калуга 06:34
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Транспорт
В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
Наша версия вчера в 06:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
«Это не жадность, это вынужденная мера». Как петербургские рестораны уходят в подполье
Правительство Петербурга пока не готово к возобновлению работы ресторанов и кафе, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин по итогам онлайн-конференции с бизнесом 10 июня.
Фонтанка.Ру 06:39
Транспорт
В Зауралье с 15 июня возобновляют авиасообщение и автобусные рейсы
С 15 июня в Курганской области возобновят авиосообщение и рейсы межрегиональных автобусов.
За облаками 06:55
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
Общество
С 15 июня будут открыты малые торговые центры на Кубани
На заседании оперативного штаба Кубани было решено с 15 июня разрешить работу торговых центров, площадь которых не превышает 3 тысяч квадратных метров.
Сайт города Армавира 06:26
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
Авто
Электрический кроссовер Audi e-tron доехал до России
Audi Россия объявляет старт приема заказов на полностью электрический кроссовер Audi e-tron.
5 колесо 05:56
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Основателя «Нового потока» заподозрили в нападении на девушку
Основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову, который подозревается в мошенничестве с деньгами Сбербанка, следственный департамент МВД добавил обвинение в организации нападения на девушку.
РБК 04:10
Политика
МИД России задумался о выкупе памятника маршалу Коневу у Праги
В российском МИДе заявили о готовности выкупить снесённый в Праге памятник Коневу, однако считают это крайней мерой.
Life.ru 06:50