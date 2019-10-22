Финансы

РБКРБКСбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
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ЦБ готовит рывок. Финансовые рынки ждут решения по ключевой ставке

DP.RU00:49

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

РБКвчера в 14:01

Почему ЦБ России решительно хочет снизить ставку?

ПРАЙМвчера в 09:56

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Коммерсантъвчера в 08:39

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% за 2 месяца

Вести.Финансвчера в 10:10

Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

Российская газетавчера в 10:16

ЦБ может снизить ключевую ставку до 6,5% годовых

News.ruвчера в 05:15
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец вчера в 15:36
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM вчера в 02:50
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Политика

Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Здоровье

Аспирин оказался смертельно опасен для детей

В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Life.ru вчера в 08:34
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления

Ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии пришли к выводу, что сокращение потребляемых углеводов в пожилом возрасте, вопреки бытовавшим ранее представлениям, не улучшает здоровье и не продлевает жизнь, пишет портал MedicalXpress.
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Футбол

Где смотреть матч «Ювентус» − «Локомотив» 22 октября

"Ювентус" − "Локомотив": анонс встречи Матч "Ювентус" − "Локомотив" начнется на "Ювентус Стэдиуме" в Турине 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Metaratings вчера в 11:22
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Общество

Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

Gazeta.SPb 00:02
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Космос

NASA показало фото «портала в другое измерение»

Многие пользователи, комментирующие фотографию, сошлись во мнении, что именно так в фантастических фильмах показывают порталы в другие изменения.
OAnews 20 октября в 02:02
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Политика

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Футбол

Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»

«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Политика

Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой

Загранпаспорт осужденной в США россиянки Марии Бутиной передан иммиграционным властям для ускорения процедуры депортации.
Российская газета вчера в 21:57
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Армия и оружие

Военная полиция России приступила к патрулированию в Сирии

Газета.Ru 01:07
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Lenta.ru вчера в 15:59
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия

Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
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