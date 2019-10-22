Финансы

РБКРБКСбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

РБК14:01

Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

Российская газета10:16

Снижение ключевой ставки до 5% предсказали в России, у ипотеки — до 6-7%

Телеканал 360°01:36

В России предрекли снижение ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 22:49

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 5% к 2021 году

REGNUMвчера в 20:19

Ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

Известиявчера в 17:44

Минфин поддерживает план ЦБ РФ по дальнейшему снижению ключевой ставки

Zaim.comвчера в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Футбол

ЦСКА презентовал нового маскота

Soccer.ru 05:17
Политика

Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными

Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 14:08
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество

Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Известия 13:43
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Футбол

Ювентус — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

RT на русском 14:22
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия

Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»

Интерфакс 14:07
Политика

Зеленский и Назарбаев обсудили крымский вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретились в Токио во время визита на церемонию восшествия на трон нового императора Японии Нарухито, сообщило ИА RNS.
Телеканал 360° 09:31
Политика

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Экономика

Подорожание гречки в России опровергли

Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.
Lenta.ru 07:35
Единоборства

В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью

21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19
Наука

На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ вчера в 20:33
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Политика

В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»

Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
Rambler News Service 07:06
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 03:57
Экономика

В мировой экономике нашли новый пузырь

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки.
Lenta.ru 13:38
Наука

Новый метод редактирования ДНК поможет исправить 89% мутаций

МедиаПоток 09:32
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Игры

Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру вчера в 12:28
Наука

Новые огнестойкие присадки оказались опасными

Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.
Взгляд.ру 07:05
Происшествия

В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное