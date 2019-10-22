Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Политика Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Политика Зеленский и Назарбаев обсудили крымский вопрос Президент Украины Владимир Зеленский и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретились в Токио во время визита на церемонию восшествия на трон нового императора Японии Нарухито, сообщило ИА RNS.

Политика Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".

Экономика Подорожание гречки в России опровергли Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.

Единоборства В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью 21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.

Наука На дне Волги нашли старинную ладью Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Фигурное катание 15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.

Игры Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.