Запас прочности финансовой системы позволит Банку России уменьшить ключевую ставку на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен. Через два года она достигнет 5%, если ЦБ будет сокращать ее по 0,25 п.п. в квартал.

с чего всё началось

Следующего снижения аналитики ждут в декабре — так же на 25 б.п. В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.

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