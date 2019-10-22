Финансы

РБКРБКСбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

Следующего снижения аналитики ждут в декабре — так же на 25 б.п. В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
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с чего всё началось

Пятерка по ключевой: ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

Запас прочности финансовой системы позволит Банку России уменьшить ключевую ставку на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен. Через два года она достигнет 5%, если ЦБ будет сокращать ее по 0,25 п.п. в квартал.
Известиявчера в 17:01

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Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

Российская газета10:16

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

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Экономисты прогнозируют существенное снижение ЦБ ключевой ставки

РЕН ТВвчера в 17:50

В России предрекли снижение ставки по ипотеке

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Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 5% к 2021 году

REGNUMвчера в 20:19

Снижение ключевой ставки до 5% предсказали в России, у ипотеки — до 6-7%

Телеканал 360°01:36

Ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

Известиявчера в 17:44
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
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Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
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Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

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Газета.Ru 01:18
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На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ вчера в 20:33
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что родила второго ребенка.
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Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Игроки петербургского "Зенита" прилетели в Германию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 08:34
Игры

PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц

Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27
Авто

Эксперты рассказали о преимуществах турбомоторов

Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Автоновости дня 08:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Музыка

Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей

На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме

Bookmaker-ratings.ru 06:30
Политика

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

Экс-президент США Картер попал в больницу с переломом костей таза

Перелом таза получил бывший президент США Джимми Картер.
REGNUM 08:21
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Здоровье

Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции

Месяц назад в Турции произошла еще одна ужасная история — детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горячим маслом.
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Общество

В России покажут первое православное реалити-шоу на острове

В монастыре Ниловой Пустыни, находящемся на острове озера Селигер, снимут первое российское православное реалити-шоу.
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Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

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Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
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Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

РИА Новости 09:25
Авто

В России запатентован доступный немецкий кроссовер Borgward

Немецкий бюджетный кроссовер Borgward X3 готовится к старту продаж в России.
Автоновости дня вчера в 07:34
Здоровье

ГК «Мать и дитя» откроет клинику в Северной Осетии

В первой половине 2019 года группа открыла госпиталь в Тюмени, а также запустила клинику во Владивостоке.
Vademecum 10:59
Здоровье

В Омской области прогрессирует рак. С чем связан рост заболеваемости

В Омской области в последние пять лет наблюдается неуклонный рост количества онкозаболеваний.
АиФ Омск 20 октября в 12:08
Политика

Норвегия разъяснила, является ли Россия экзистенциальной угрозой

Халворсен заявил, что норвежские власти не рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, передает ТАСС.
Взгляд.ру 11:27
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Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
ТАСС 02:56
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