Финансы
РБКСбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Следующего снижения аналитики ждут в декабре — так же на 25 б.п. В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
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с чего всё началось
Запас прочности финансовой системы позволит Банку России уменьшить ключевую ставку на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен. Через два года она достигнет 5%, если ЦБ будет сокращать ее по 0,25 п.п. в квартал.Известиявчера в 17:01
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Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
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В монастыре Ниловой Пустыни, находящемся на острове озера Селигер, снимут первое российское православное реалити-шоу.
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
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В России запатентован доступный немецкий кроссовер Borgward
Немецкий бюджетный кроссовер Borgward X3 готовится к старту продаж в России.
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