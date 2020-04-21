Коронавирус
RT на русскомСбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф. По его словам, специалисты сделали математическую модель.
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Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах, и как это происходит у нас. По нашим оценкам такой пик наступит в нашей стране примерно с 5-го по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина.
— Герман Греф, российский государственный деятельRambler News Service 07:59
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Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Общество
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки
Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Общество
Число новых случаев коронавируса в России составило 5642
В России за сутки зарегистрировано 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Вестник Кавказа 03:40
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Биатлон
В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.
RT на русском вчера в 10:30
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Lenta.ru 07:50
Происшествия
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе боевиков ИГ*
Национальная полиция Испании заявила, что задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов "Исламского государства"*.
РИА Новости 08:12
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Авто
Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari
Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.
SpeedMe 02:07
Общество
Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАПе
В новом Кодексе об административных нарушениях, который разрабатывается сейчас, размер штрафов нужно сохранить на уровне действующей версии КоАПа и повышать их нецелесообразно.
РБК 05:55
Экономика
Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»
Министерство финансов сообщило о закрытии сделки по покупке доли ЦБ в "Сбербанке" 10 апреля.
Газета.Ru 08:26
Политика
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
"Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область", - сообщил Песков журналистам во вторник.
РИА Новости 05:37
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Хоккей
«Салават Юлаев» не получает деньги от генерального спонсора с января
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" с января 2020 года не получает деньги от генерального спонсора "Башнефть", сообщает Sport24.
Газета.Ru 06:19
Фигурное катание
Загитова опустилась на 8 место в рейтинге ISU лучших фигуристок мира
АиФ Удмуртия вчера в 22:12
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Здоровье
ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин
Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 08:22