Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России

Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф. По его словам, специалисты сделали математическую модель.
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Герман Греф
Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах, и как это происходит у нас. По нашим оценкам такой пик наступит в нашей стране примерно с 5-го по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина.
— Герман Греф, российский государственный деятельRambler News Service 07:59

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