Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах, и как это происходит у нас. По нашим оценкам такой пик наступит в нашей стране примерно с 5-го по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина.

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