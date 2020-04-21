Коронавирус
РИА НовостиВ Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.
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Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
Экономика
Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам
Проблемы администрирования налога на доходы по вкладам превышают потенциальный положительный эффект для бюджета РФ от его введения, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 09:23
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
Происшествия
Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
Футбол
Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
RT на русском 07:32
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели 8 детей
В Саратовской области коронавирусом заболели 8 детей.
Четвертая Власть 05:17
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Политика
Глава правительства Польши поддержал «План Маршалла-XXI»
Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разработать механизмы помощи экономике Евросоюза по типу плана Маршалла поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 21 апреля сообщает Polsat News.
ИА Красная Весна 08:06
Шоу-бизнес
Лечащий врач Даны Борисовой прокомментировал ее состояние
На фоне всеобщего ажиотажа лечащий врач Даны прокомментировал ее состояние.
Paparazzi.ru 05:03
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Экономика
Пензенские бизнесмены получат гранты на выплату зарплат
Как сообщает пресс-центр облправительства, им выдадут гранты на выплату зарплат и неотложные задачи малого и среднего бизнеса в мае и июне.
Пенза-Пресс 03:32
Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ 02:28
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия вчера в 03:17
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Общество
Организации Волгоградской области уже сократили 540 человек
В Волгоградской области безработными числится 9684 человека.
Волжский.ру 06:59