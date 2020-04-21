Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Экономика Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. 358

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