Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.

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Происшествия В калужской больнице умерли ещё три пациента с коронавирусом Калуга, 21 апреля 2020, 11:38 — REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице в ночь на 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента из семи, находившихся в реанимации. 3

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