Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег»

23 июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Тогда было заявлено, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 акция примерно за 2,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс17:38
Подробнее о событии
ТАСС

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11
Коммерсантъ

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъ19:34
Эхо Москвы

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35
РИА Новости

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новости22:31
РБК

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36
Известия

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известия18:33
Интерфакс

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфакс17:38

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС14:26

Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X

Компания Tesla работает над секретным проектом Palladium, подразумевающим серьёзное обновление 2-х «старших» моделей – кроссовера Tesla Model X и седана Tesla Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, сообщает издание «Electrek».
Тарантас Ньюс10:05
1

В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею

В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:48
3

Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу

Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости14:37
6

ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ15:00
7

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости14:02
18