Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег»

23 июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Тогда было заявлено, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 акция примерно за 2,4 млрд руб.