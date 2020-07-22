Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег»
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23 июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Тогда было заявлено, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 акция примерно за 2,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс17:38
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