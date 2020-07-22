Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

Доля «Яндекса» перешла компании ООО «Цифровые активы», структуре Сбербанка. Напрямую банк владел 75% в «Яндекс.Деньги», теперь Сбербанк стал единственным владельцем сервиса. В конце июня стало известно о прекращении сотрудничества «Яндекса» и Сбербанка в двух проектах.

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