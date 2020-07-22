Экономика

ДождьДождьСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Доля «Яндекса» перешла компании ООО «Цифровые активы», структуре Сбербанка. Напрямую банк владел 75% в «Яндекс.Деньги», теперь Сбербанк стал единственным владельцем сервиса. В конце июня стало известно о прекращении сотрудничества «Яндекса» и Сбербанка в двух проектах.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

Подробнее о событии

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
119
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
14
Здоровье

Врач перечислила продукты, помогающие восстановить слизистую желудка

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты помогут восстановить слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки после воспаления.
РИА Новости 10:20
Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета 13:51
96
Футбол

Форвард «Оренбурга» встал на одно колено во время празднования гола

Нападающий "Оренбурга" Джоэль Фамейе встал на одно колено во время празднования гола в матче 30-го тура чемпионата России против московского "Динамо".
Газета.Ru 13:11
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
81
Культура

«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»

Игромания.ру 07:49
18
Культура

«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix

Родной город 11:43
4
Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Путешествия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежной компенсации для российских туристов за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:51
3K
Политика

ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 12:34
1
Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
48
Политика

США решили закрыть консульство в Ухане

Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане.
Lenta.ru 13:06
99
Авто

Jeep отзывает в России 253 автомобиля

Тарантас Ньюс 11:29
Здоровье

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
232
Авто

О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании

Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU 08:42
3
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
10
Экономика

Золото подорожало до рекордного уровня с 2011 года

Экономика сегодня 05:19
Футбол

«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ

«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport 08:00
1
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
90
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
410
Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
2
Общество

«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

ИА Новороссия 13:14
60
Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
47
Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
1
Общество

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
14
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
41
Футбол

ЦСКА обыграл «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России

Газета.Ru 13:51
Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
55
Игры

Появился ключевой постер «Halo Infinite»

ГЛАС.RU 10:19
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное